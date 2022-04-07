تقديم المنظمات العمالية مقترح المشروعات الانتخابية (قرار إلزامى)

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية، يقضى بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع فى دائرتها مركزها الرئيسى بالمشروع الانتخابى المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك فى موعد غايته الخميس 22 أبريل الجارى.





ويلتزم الممثل القانونى للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابى متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلى بيان بعدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسى والفروع) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام الانتخابى وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبى النوعى أو الجغرافى إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع - منطقة - قطاع، وكشوف بأسماء الناخبين: وهى عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.

كما يقدم كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابى مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب فى كل مقر انتخابى، على أن يكونوا من غير المترشحين.

ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابى من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق و تسلم المودع صورة طبق الأصل منه.