تقديم المنظمات العمالية مقترح المشروعات الانتخابية (قرار إلزامى)

ويلتزم الممثل القانونى للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابى متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلى بيان بعدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسى والفروع) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام الانتخابى وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبى النوعى أو الجغرافى إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع - منطقة - قطاع، وكشوف بأسماء الناخبين: وهى عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.
كما يقدم كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابى مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخاب فى كل مقر انتخابى، على أن يكونوا من غير المترشحين.
ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابى من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق و تسلم المودع صورة طبق الأصل منه.
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