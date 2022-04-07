اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى والامتحانات التجريبية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تنسيق حكومى مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد على المتابعة اليومية لتداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاعات فى أسعار السلع على المستوى العالمى، وكذلك حدوث عجز فى سلاسل الإمداد، مشيرا إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأربعاء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وأضافت "الأهرام" أن رئيس الوزراء أشار إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، والتنسيق الجارى بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً أنه تم إتاحة 1٫1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، التى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعا.

وقد وافق المجلس، خلال الاجتماع، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بعد قيام وزارة المالية بدراسة جميع الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

وأشارت "الأهرام" إلى أن التعديلات تأتى فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وتابعت الصحيفة أن المجلس وافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذى تضمن اختصاصات الجهاز، ومنها الحفاظ على النسق العمرانى عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمرانى، إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجى للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

كما وافق المجلس على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وعلى إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية.

وتحت عنوان "خلال لقائه مقاتلى قوات المظلات.. وزير الدفاع: القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد أن القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى، وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع عدد من مقاتلى قوات المظلات، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، وذلك فى حضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن الفريق أول محمد زكى شدد على أن القوات المسلحة هى الحصن المنيع الذى يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها فى مواجهة كل التحديات داخليا وخارجيا، مستعرضًا تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها فى شتى المجالات.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المظلات وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بما يقدمونه من تضحيات وتنفيذهم مهامهم بكفاءة واقتدار.

وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلى قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية ، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا ، مشيدا بما لمسه من فهم وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

كان اللقاء قد بدأ بكلمة اللواء أ.ح عاطف إبراهيم ماضى، قائد قوات المظلات أكد خلالها الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مشددًا على أنهم سيظلون دائما فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.

وتحت عنوان "بحضور رئيس الوزراء : بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة.. وتشجيع الاستثمار"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر، بحضور د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت "الجمهورية" أنه قام بالتوقيع على البروتوكول المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق اقتصاد تنافسى ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

وتحت عنوان "17 أبريل.. انطلاق امتحانات «التابلت» التجريبية لأولى وثانية ثانوى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى بداية من يوم الأحد الموافق 17 أبريل الجارى على أن يتم عقد التدريب داخل المدرسة على أن يتم إتاحته طوال اليوم الدراسى.

وأشارت الجمهورية إلى أن الاختبارات ستستمر لمدة 4 أيام على أن يكون اليوم الأول مخصصاً لاختبار الفلسفة لطلاب أولى ثانوى، والاثنين رياضيات لطلاب ثانية ثانوى علمى وأدبى والثلاثاء راحة والأربعاء أحياء لأولى ثانوى والخميس أحياء للشعبة العلمية فى ثانية ثانوى وجغرافيا للشعبة الأدبية بنفس الفرقة.

ونقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم قوله: "تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسى، على أن تبدأ الوزارة فى إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع الأسئلة فيما درسه الطالب فى الشهر الأول من الفصل الدراسى الثانى على أن تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية، مناشداً الطلاب بضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، والتأكد من توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وأوضح شوقى أنه تقرر أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأى طالب خارج المدرسة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.

وفى صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "البنك الدولى يدعم مصر بمؤتمر المناخ"، أشادت دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم البنك الدولى لقطاع البيئة فى مصر وجهود دمج البعد البيئى فى عملية التنمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة رحبت بالتعاون لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم، والذى يعد مؤتمرًا للتنفيذ ليس فقط من خلال ترجمة القرارات والنجاحات المحققة فى مؤتمر جلاسكو للمناخ إلى خطوات تنفيذية، ولكن باتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة العمل المناخى بعرض قصص نجاح من مختلف المناطق لمشروعات وبرامج لمواجهة آثار تغير المناخ.

من جانبها، أشادت مارى بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى بجهود مصر فى دمج بعد البيئة وتغير المناخ فى عملية التنمية.

وفى سياق متصل، أكد دكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، حرص الحكومة على توفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بمشروعات التوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر، مثل مشروعات بحر البقر والحمام، والتى تسهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه مع اتيزاد، كبير خبراء الاقتصاد الزراعى بالبنك الدولى، لبحث سبل دعم البنك لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعى، والتوسع فى استخدام أنظمة الرى الحديث.

وتحت عنوان "وزير المالية: تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بأحدث المعايير العالمية"، ذكرت صحيفة "الأخبار أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أكد حرصه على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وفق لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذى يساعد فى نقل العبء المالى للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع الدكتورة ريكا مينون مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، حيث أكد أننا ملتزمون بتوفير كل مقومات النجاح لنظام التأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك تأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الصحة: انخفاض أعداد إصابات كورونا بنسبة 54%"، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجه بتخصيص حوافز مجزية للفرق العاملة فى منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التى تحقق نسبًا عالية فى تطعيم المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك وفقًا للأعداد المستهدفة بكل محافظة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الوزير، أمس، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائى بالمحافظات، حفاظًا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضى، مؤكدًا انخفاض أعداد الإصابات بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه فى إصاباتها بالفيروس.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير راجع نسب الإشغال بجميع مستشفيات الوزارة من الأسرة الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعى لجميع المرضى المتواجدين بالمستشفيات سواء المصابون بالفيروس أو الذين يعانون من أمراض أخرى، حيث بلغت نسب الإشغال بالأسرة الداخلية 29%، كما بلغت نسب إشغال العناية المركزة 49%، بالإضافة إلى 24% نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعى.

وكشف عبدالغفار أنه بالتزامن مع انخفاض نسب الإصابات بالفيروس، تم تقليل أعداد المستشفيات المخصصة للعزل الكامل، إلى 4 مستشفيات فقط، تشمل (العجوزة، قها، العديسات، النجيلة)، بالإضافة إلى تقليل أعداد مستشفيات العزل الجزئى لـ16 مستشفى.