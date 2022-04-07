تعيين 29 شابا والتفتيش على 232 منشأة فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتعيين 29 شابا، منهم "قادر باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 112 من راغبى العمل، وتوفير 22 فرصة عمل.





وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت باستخراج 45 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها وديا، و26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة. ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحا لتلك الفئة بلغت 70 ألفا و343 جنيها لـ 59 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

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