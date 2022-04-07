موعد مباراة بشرلونة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد فريق آينتراخت عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ويواجهة برشلونة فريق آينتراخت فرانكفورت في أفضل أحواله، بعد تحقيق فوز مهم على إشبيلية في الليغا بهدف نظيف، جعله يرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإسباني مع مباراة مؤجلة، سيمكنه الفوز فيها من تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 9 نقاط، قبل 8 جولات من النهاية.

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.