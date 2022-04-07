/690632/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-المصري-فى-الدوري-الممتاز

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق الأهلي فوزا هاما على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري التي يحمل الفارس الأبيض لقبها ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 31 في صدارة ترتيب الجدول.

وسجل لويس ميكسيوني لاعب النادي الأهلي الهدف الأول للمارد الأحمر في شباك الاتحاد السكندري في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري ليستعيد اللاعب الإفريقي ذاكرة التهديف مع القلعة الحمراء.

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدول مواجهات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 13 – يصطدم الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.