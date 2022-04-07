الطقس اليوم.. ذروة الموجة الحارة وتفاصيل درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على جميع الأنحاء، ويكون لطيفا خلال فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الأرصاد عن وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد، والتى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 39 20

الإسكندرية 38 19

وادى النطرون 37 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 38 19

دمنهور 38 19

بلطيم 38 17

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سيوة 40 19

بورسعيد 36 19

دمياط 37 18

الزقازيق 39 20

المنصورة 37 19

الإسماعيلية 39 19

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رأس سدر 34 20

نخل 35 15

نويبع 38 20

طابا 35 19

كاترين 31 16

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الغردقة 38 25

مرسى علم 39 24

الفيوم 40 21

بنى سويف 41 20

المنيا 41 21

أسيوط 42 20

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قنا 42 23

الأقصر 43 24

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبو سمبل 41 24

الوادى الجديد 42 25

حلايب 33 20

شلاتين 35 20