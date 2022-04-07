الأرصاد تزف بشرى عاجلة عن طقس الأسبوع المقبل (بيان بالتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" انخفاض درجات الحرارة بدءا من غد الجمعة على جميع الأنحاء.

وكشفت عن استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء مع انخفاض نسب الرطوبة بشكل ملحوظ .

ولفتت إلى أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء نهارا، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، السواحل الشمالية 38 درجة مئوية، شمال الصعيد 41 درجة مئوية جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وتابعت الأرصاد: "تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا".

واستطردت: "تبقى ظاهرة الشوائب العالقة هى الظاهرة المؤثرة على السواحل الشرقية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ابتداء من يوم غد الجمعة ويتبعه انخفاض تدريجى خلال الأسبوع المقبل".