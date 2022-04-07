مواعيد الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام

جدة - نرمين السيد - ونص القرار على أن تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2018، فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا للجدول الزمنى المرافق.

ونص القرار على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، أن يضع فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانًا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمنى للانتخاب، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.

وتعد كافة الوحدات كشوفًا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد فئات من تقل أعمارهم عن 18 سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة وفقا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال، والمعينون تحت الاختبار.

وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية القوى العاملة المختصة ورقيًا، وعلى أسطوانة مدمجة.

ونص القرار على أن تقوم مديرية القوى العاملة المختصة باعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

وتقدم طلبات الترشيح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، من المترشح شخصيًا أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على البيانات التالية :-

اسمه الرباعى، واسم الشهرة إن وجد، وسنة عند فتح باب الترشح، وجنسيته، ومحل الإقامة، ورقمه القومى، ومهنته أو وظيفته، وتاريخ إحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونى.

المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

الصفة الانتخابية عمال - فئات إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام.

ويلتزم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بتسليم طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية ( الرقم القومى )، وشهادة معتمدة من الوحدة التى يعمل بها تتضمن اسمه، ووظيفته، ودرجته المالية، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يومًا من راتبه، ما لم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون.

كما يرفق شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل عليه، أو شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة، وفى حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقًا لأحكام القانون، وشهادة تفيد بأنه لائق طبيًا بخلوه من السموم، صادرة حديثًا عن أحد الجهات التابعة لـ وزارة الصحة، إقرار موقع من المرشح يفيد بأنه غير محجور عليه.

وأجاز القرار لكل ذى مصلحة الطعن على أى من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الاحوال، وذلك بطلب كتابى يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم البت فى الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى للانتخاب، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الإدارية المختصة بنتيجة البت فى الطعن خلال الموعد المقرر لذلك.

وتقوم مديرية القوى العاملة المختصة باعتماد الكشوف النهائية للمرشحين - فور إخطارها بنتيجة البت فى الطعون - وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة.

وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه، أو من يفوضه، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية أن يضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

وحدد القرار الجدول الزمنى للمرحلة الأولى للانتخابات للوحدات التى تمارس نشاطا يدخل ضمن مجالات الصناعات الغذائية، والبترول، والمرافق العامة، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والزراعة والرى والصيد، والنقل الجوى والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، بحيث يتم فتح باب الترشح يومى 8 و9 مايو المقبل، وإعلان أسماء المرشحين يومى 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومى 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومى 19 و20 مايو 2022.

أما المرحلة الثانية للوحدات التى تمارس نشاطا يدخل ضمن مجالات الاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة والإعلام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات، والمناجم والمحاجر، وأى مجال آخر لم يتم النص عليه صراحة.

كما حدد القرار فتح باب الترشيح يومى 21 و22 مايو 2022، وإعلان أسماء المرشحين يومى 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومى 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر، وإعلان النتيجة والتظلم منها 30 مايو، والبت فى التظلم 31 مايو 2022، وإيداع الأوراق من يومى 1 و 2 يونيو 2022.