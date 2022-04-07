مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة وست هام ضد ليون ضمن مبطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يوض فريق لايبزيج ضد نظيره أتلانتا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق سبورتنج براجا ضد نظيره جلاسكو رينجرز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض فريق آينتراخت فرانكفورت ضد نظيرة برشلونة ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض وست هام ضد ليون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض فريق فينورد سلافيا ضد براج الساعة 6:45 مساء على عبر قنواتbeIN Sports HD Xtra 1

يخوض فريق ليستر سيتي ضد آيندهوفن والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

يخوض فريق مارسيليا باوك ضد سالونيكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض فريق بودوضد روما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحافظ النادي الأهلي على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين بهدف نظيف ليرفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 31 بينما استطاع الزمالك القفز للمرتبة الثانية في الترتيب بعد الفوز على صاحب المركز الثالث في المواجهة التي جمعت الفريقين ليرفع الفارس الأبيض رصيده للنقطة 28 بينما توقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة 26. وجاء ترتيب الدوري الممتاز كالتالي :