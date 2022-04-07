التموين توجه آخر نداء لـ فئة من أصحاب البطاقات التموينية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم الخميس هو آخر موعد لتلقى مكاتب التموين برنت مفرادات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية، لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بإفرادات المرتب إلى مكاتب التموين.





وقالت التموين، إنه من استلم الرسالة المطلوبة عليه أن يتقدم ببيان بالدخل الشامل له، ولزوجته، تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس بـ الأسر الأولى بالرعاية، والمستحقة للدعم. جدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على أنه لن يضار أى مواطن مستحق للدعم من الإجراءات الجديدة التى تهدف إلى ضبط منظومة الدعم التموينى، وحذف غير المستحقين فقط، والإبقاء على الفئات الأولى بالرعاية.

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