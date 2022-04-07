5 آداب يجب أن تتحلى بها وأنت صائم.. الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن تلك الآداب تتمثل فى عدم المبالغة فى المضمضة والاستنشاق، فضلا عن استحباب بلع الريق لأنه يعين الصائم على صومه كما أنه يمنع أذى الصائم لغيره إذا ما أكثر فى البصاق على الأرض.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن اغتسال الصائم للتبريد لا يفسد الصوم ولكن عليه ألا يدخل الماء إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف.
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