شيخ الأزهر: الإنسان يجب أن يكون رحيما حتى بالعصاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الرحمة بالنسبة للإنسان هى حالة من الشفقة والرقة القلبية تدفعه على أن يساعد غيره ويقف إلى جواره ويستمر معه إلى أن تقضى حاجته التى تنهى حالة الرقة وحالة الشفقة عند هذا الرحيم من البشر، مؤكدا أن الإنسان ينبغى أن يكون رحيما حتى بالعصاة.





وأوضح شيخ الأزهر، خلال الحلقة الخامسة من برنامجه الرمضانى "الإمام الطيب" المذاع على قناة "الحياة" - أن رحمة العبد بغيره تصاحبها حالة من الألم، ويتأثر بالمشكلة أو بالحاجة التى نزلت بهذا الشخص أو ما يسمى بالمرحوم، فهناك عبد راحم وعبد مرحوم تنزل به مصيبة أو حاجة تضطره إلى أن يستعين بغيره، هذا الذى يستعين به يجد فى نفسه رقة قلبية مصحوبة بألم، أو تأثر على هذا الشخص الآخر.

وأضاف أن الرحمة بهذا المعنى لا يمكن أن نقول بأنها صفة من صفات الله تعالى، لحدوث حالة من الرقة لم تكن موجودة قبل ذلك، ثم زالت تلك الحالة بعد أن قٌضيت الحاجة، فهى مرتبطة بحالة تحدث ثم تزول، كما أنها مرتبطة بشعور الألم وشعور التأثر، وهذه الأمور يستحيل على الله تعالى أن يتصف بها، حيث إن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه منزه عن كل صفة من صفات العباد أو المخلوقات أو الموجودات، لأن كل صفات الحوادث صفات وإن كانت كاملة من جانب فهى ناقصة من جانب آخر، وبالتالى يستحيل أن يتصف الله تعالى بها، لأن من صفاته أنه متصف بالكمالات منزه عن النقائص، لا يتشبه فالله سبحانه وتعالى رحيم ورحمن بالعباد، لا يلحقه الألم أو لا يزول بعد أن تقضى هذه الحاجة .

وأوضح شيخ الأزهر، أن اسم "الرحمن" لا ينطبق على العبد، ولكنه يستطيع أن يكون له نصيب من هذا الاسم فى أنه يكون راحما يبسط رحمته على الناس، ويستشعر بينه وبينهم نوع من الأخوة والصلة المستمرة، بحيث لا يتوقف ذلك عند المؤمنين فقط، بل يوسع دائرة الرحمة والتآخى والشفقة والصلة بينه وبين الناس، مستشهدًا بقوله تعالى، "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، فالتعارف هنا تبادل المنافع والصلات

وتابع :"وما جاء فى الحديث النبوى الصحيح، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب صلاته " اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة"، موضحًا أن كلمة العباد تشمل المؤمنين والكافرين والأعداء وغيرهم، بما يؤكد أن منطق الأخوة ومعناها يقتضى الرحمة بين العباد، وبخاصة الفقراء والمرضى، بمعنى إن كان مثلا ذا مال يواسى بالمال، وإن كان ذا جاه يواسى بالجاه، وهكذا بالعلم أو بالطب أو غيره، فالكل يرحم الآخر بما عنده".

وكشف شيخ الأزهر، أن الإنسان ينبغى أن يكون رحيما حتى بالعصاة، من خلال أن يعلم أو يتدبر فى أن المعصية تساوى المرض، وأن العصاة مرضى بهذا المرض، وأن موقف الإنسان الرحيم من المريض ومن المرضى هو موقف العلاج والرحمة، وليس التشفى أو التبكيت أو اللوم والعنف، مستنكرا الصياح الذى يحدث من بعض الدعاة فى لوم العصاة وفى تقريعهم، مؤكدا أن واجب الداعية أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه من مرض المعصية، وأن يجتهد ليعالج العصاة من هذه المعاصى وكأنها أمراض تعالج وتداوى، وليس كأخطاء تستحق التبكيت واللوم والتعنيف.