/690630/دينا-الشربيني-في-أدينا-بندردش-أرفض-العنف-ضد-المرأة-وبموت-في-الرقص

استضافت الإعلامية شيرين عرفة، الفنانة دينا الشربيني في الحلقة الأولى من برنامجها “أدينا بندردش” الذي تعرضه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

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أمنيات دينا الشربيني

أوضحت دينا الشربيني أنها لم تمتلك قائمة أمنيات، لافتة إلى أنها تريند أن تشارك في التوعية ضد العنف للمرأة لأنها لا تمسح بهذا الأمر.

وقالت دينا الشربيني إن أول شخص يقول لها “إنتي جميلة” كان وقتها في النادي وذهبت لأحكي لوالدي، وأوضحت أنها كانت تحب المسرحيات في طفولتها.

وتابعت: “دائمًا أشعر بتأنيب الضمير”، وعندما سألتها المذيعة عن آخر مرة رقصت بها ردت دينا الشربيني: “أنا بموت في الرقص”، لافتة إلى أنها كانت فخورة بنفسها آخر مرة وقت عرض مسرحيتها الأخيرة “أحفاد ريا وسكنية”.

تصريحات دينا الشربيني

وقالت دينا الشربيني في تصريحاتها بلقائها الأخير: “اتوجعت من ناس كتير قريبين مني وطلعوا مصلحجية ومفرقش معاهم العشرة.. بحس إني وحيدة لما أرجع من الشغل وفيه حاجات في الدنيا مصائب بتحصل ونفسي أتحكم فيها معرفش وده خلاني عندي فوبيا يحصلي حاجة مقدرش أتصرف فيها وبخاف من المستقبل جدا”.

وتابعت دينا الشربيني في كلامها مع الإعلامية شيرين عرفة: “بقالي سنتين بخاف أكبر في السن وبحس إني لسة صغيرة عندي 20 سنة ومش معترفة إني بكبر”، وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن تنجب 6 خاصةً أنها اتخطبت وهي صغيرة.

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برنامج أدينا بندردش دينا الشربيني

وأضافت: “بدور على الحنان في أي حد أقابله على الرغم من إني لم أفتقده زمان أو من طفولتي إحنا بيت حنين مع كل الناس.. سأعتزل التمثيل في سن معين بحسب وصية والدي فهو يريدني أن أترك صورة جيدة وجميلة للمشاهدين عني”.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تنافس ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل المشوار الذي يعرض حصريًا عبر شاشة قناة DMC الفضائية ويشاركها البطولة عدد من النجوم أبزرهم محمد رمضان وأحمد مجدي وآخرين.