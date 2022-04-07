الاختيار 3.. رد فعل الفريق السيسى على الإعلان الدستورى وتحذير قوى لمرسى

جدة - نرمين السيد - استعرض مسلسل الاختيار 3، فى الحلقة الخامسة منه، رد فعل الفريق عبد الفتاح السيسى، وقت الإعلان الدستورى لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى حمل ردا حاسما من السيسى على ما تفعله الجماعة بالبلاد.





كما اختتمت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3، بعرض تسريب جديد لـ خيرت الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كان يتحدث عن وجود ما وصفه بـ«التار» بين أعضاء الجماعة والجيش المصرى، بسبب خضوعهم لمحاكمات عسكرية قبل 25 يناير، وهو ما كان يسبب أزمة فى قراراتهم فى أى موضوع يتعلق بالجيش يطرحه مكتب الإرشاد للمناقشة.

وقال خيرت الشاطر فى التسريب: "لما نيجى نناقش أى حاجة خاصة بالجيش والتعامل معاه بيبقى كل واحد على مستواه الشخصى حاسس بثأر، فدى بتتعبنا فى مسائل كتيرة بشكل مش مظبوط".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى