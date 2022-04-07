دينا الشربيني: «كنت عايزة أخلف 6 أطفال وهعتزل التمثيل في سن معين»

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نشرت الإعلامية شيرين عرفة الجزء الثاني من برنامج أدينا بندردش الذي حلت خلاله الفنانة دينا الشربيني ضيفة البرنامج حيث كشفت العديد من أسرارها.

دوت الخليج يرصد تصريحات دينا الشربيني في الجزء الثاني من “ادينا بندردش”

تصريحات دينا الشربيني

قالت دينا الشربيني خلال لقائها التلفزيوني الأخير: “اتوجعت من ناس كتير قريبين مني وطلعوا مصلحجية ومفرقش معاهم العشرة”.

وتابعت: “بحس إني وحيدة لما أرجع من الشغل وفيه حاجات في الدنيا مصائب بتحصل ونفسي أتحكم فيها معرفش وده خلاني عندي فوبيا يحصلي حاجة مقدرش أتصرف فيها وبخاف من المستقبل جدا”.

واستكملت دينا الشربيني: “بقالي سنتين بخاف أكبر في السن وبحس إني لسة صغيرة عندي 20 سنة ومش معترفة إني بكبر”، وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن تنجب 6 خاصةً أنها اتخطبت وهي صغيرة.

دينا الشربيني برنامج أدينا بندردش الجزء الثاني

وتابعت كلامها: “بدور على الحنان في أي حد أقابله على الرغم من إني لم أفتقده زمان أو من طفولتي إحنا بيت حنين مع كل الناس”.

وقالت دينا الشربيني أيضًا: “سأعتزل التمثيل في سن معين بحسب وصية والدي فهو يريدني أن أترك صورة جيدة وجميلة للمشاهدين عني”.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني كشفت لأول مرة أسباب انفصالها عن الفنان عمرو دياب لافتة إلى أنها جمعتها بالهضبة أيام لن تنساها وأوضحت أنها لا تفضل عدم التصريح عنها بسبب الشائعات، معلقة: “إن الناس تعرف التفاصيل ده بيبوظ حاجات كتير، كنت شايلة هم كبير، في كم إشاعات طلعت محدش يصدقها”.

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وأضافت دينا الشربيني في برنامج أدينا بندردش الجزء الأول: “أنا خلوني حامل 4 مرات، معرفش منين.. لو دخلت في علاقة تاني محدش هيعرف.. وبعد الانفصال بقول عنه نفس الكلام، هو محترم وناجح جدا، وكل إنسان بيفتكر الأيام الحلوة التي عاشها، ومكنش فيه أيام وحشة معاه”.

وسألتها المذيعة شيرين عرفة في البرنامج الذي يذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن انزعاجها من رد فعل الجمهور حول علاقتها بعمرو دياب قائلة: “مركزتش أوي في الحتة دي، الموضوع ضايقني ووصلت إني دخلت المستشفى، بس أخدته بهزار، مبحبش أعقد الدنيا، قولت عادي مش فارقة ومش هركز".