/690628/طولي-منعني-أقدم-البطولة-قدام-هنيدي-ومشهد-البوسة-مع-السقا-عملي-مشكلة-مع-خطيبي-أبرز-تصريحات-سهام-جلال

فجرت الفنانة سهام جلال عدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر في الثانية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة سهام جلال في برنامج كلام الناس.

سهام جلال تكشف أسرار لأول مرة

تحدثت سهام عن علاقتها بالنجم أمير كرارة والفنان أحمد السقا وتجاهلهما لها، والمشهد الذي تسبب لها في مشكلة مع خطيبها وأول أجر حصلت عليه من عالم التمثيل، كما كشفت عن سبب عقدتها من الزواج.

تصريحات نارية للفنانة سهام جلال

وفي السطور التالية نرصد أبرز التصريحات التي أدلت بها الفنانة سهام جلال:

• صعيدي في الجامعة الأمريكية عطلني بسبب أنه حصرني في أدورا الإغراء

• بيتقدملي عرسان كتير وبيزنوا

• كنت هبقى في دور غادة عادل في صعيدي بالجامعة الأمريكية

• بس عشان طويلة جمب محمد هنيدي منفعش

• أجري في الفيلم كان 1000 جنيه

• بوستي لأحمد السقا عملتها 3 مرات وخطيبي مشي من السينما لما شاف المشهد

• عندي عقدة من الجواز بسبب جواز بابا 5 مرات

• حظي وحش في الرجال ومتجوزتش رجل الأعمال طليق إلهام شاهين

• الخلفة مش في دماغي والجواز آخر همي

• لو رجعت بيا الأيام طبعًا هتجوز منتج عشان ينتجلي

• لما بكون مضايقة مبسمعش غير بيكا وشاكوش وبعتذر لحمو

• أحمد السقا مساعدنيش لما طلبت منه شغل وأمير كرارة مردش عليا

• الساحر عزام مفيش بينه وبينه حاجة دا أخويا الصغير

• الصورة اللي نزلتها لينا كان هو اللي طالب أنزلها وطبيعي كنت هبقى لابسة مايوه وعليه كاش من جينز وتيشرت لأننا على البحر

• عملتله مشاكل مع مامته فشيلتها.