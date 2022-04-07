راجعين يا هوى الحلقة 5..الاعتداء على بليغ ونور النبوي يعاني من الفراغ العاطفي

/690627/راجعين-يا-هوى-الحلقة-5الاعتداء-على-بليغ-ونور-النبوي-يعاني-من-الفراغ-العاطفي

دوت الخليجيرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الخامسة

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل راجعين يا هوى لـ نور النبوي الذي يذهب لـ عمه بليغ أبو الهنا وهو الفنان خالد النبوي ليشكو له من الفراغ العاطفي الذي يعيشه.

ويصاب بليغ أبو الهنا بحالة من الذهول بسبب طريقة تعبيره عن نفسه من خلال كلمات اعتبرها عمه خالد النبوي ألغازاً، عندما قال له: "أصحابي كلهم عيال مكرنجة وأنا في الترحريح" وبهذه الكلمات يعبر عن فشله في الارتباط.

نور النبوي مسلسل راجعين يا هوى

وبدأ طارق وهو نور النبوي بلغة الشباب التي لا يفهمها الجيل الأكب وبخفة ظل، حديثه مع عمه بليغ عن حالته العاطفية بهذه الكلمات الملغزة بالنسبة للأخير، والتي تعني أن طارق يعاني من عدم قدرته على الارتباط العاطفي برغم تعرفه على عدد من البنات، بينما يفلح أصحابه في ذلك ويعيشون قصص حب.

ليرد عليه عمه بليغ ويقول له: "إتعلم من عمك"، كما يتعرض خالد النبوي خلال الحلقة للضرب من مجهولين دخلوا إلى بيته في الجمالية ويتم نقله إلى المستشفى ويزوره أولاد أخوته يطمئنون عليه، ويشار أنه تجمع بين طارق وعمه علاقة صداقة مميزة.

وظهر ذلك منذ اللحظة الأولى لوجود بليغ في مصر عقب عودته من أوروبا لاسترداد حقه في الميراث، حيث ظل طارق مرافقاَ له في كل خطوة لكونه المفضل لديه بين أبناء شقيقه.

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قنوات عرض مسلسل راجعين يا هوى

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى عبر شاشة قنوات dmc وdmc drama وcbc وcbc drama ، بجانب عرضه عبر منصة Watch It الرقمية.

يعد مسلسل راجعين يا هوى لـ خالد النبوي من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، والمعالجة الدرامية لـ محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، ويشاركه بالبطولة كلا من أنوشكا، وفاء عامر، نور اللبنانية، سلمى أبو ضيف، هنا شيحة، إسلام ابراهيم، أحمد بدير وآخرين.