/690626/سهام-جلال-تعتذر-لـ-حمو-بيكا-على-الهواء-مكنتش-اقصد-اقلل-منك

اعتذرت الفنانة سهام جلال لمؤدي المهرجانات حمو بيكا على الهواء مباشرةً خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر.

دوت الخليج يرصد اعتذار الفنانة سهام جلال لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

سهام جلال تكشف سبب مهاجمتها لحمو بيكا

وقالت جلال في لقائها مع ياسمين عز عندما عُرضت صورة حمو بيكا:«أنا لازم اعتذرله.. أنا آسفة مكنتش اقصد اقلل منك لما قولت مين حمو بيكا دا كلنا عباد الله، بس أنا زعلت أوي انك تهاجم كده نقيبنا هاني شاكر».

أبرز أعمال سهام جلال

شاركت سهام جلال في عدة مسلسلات، من بينها أين قلبي وحد الســـ كين وسارة وهانم بنت باشا وللثروة حسابات أخرى ورجل في زمن العولمة، وغيرها.

بعد انطلاقتها السينمائية، شاركت سهام جلال في عدة أعمال سينمائية ودرامية بأدوار متعددة ولكنها غابت لعدة سنوات عن الشاشات لتشارك مؤخراً في مسلسل حمل اسم “ماريونيت”.

علاقة سهام جلال بالساحر عزام

على الصعيد الآخر، نفت الفنانة سهام جلال، وجود أي علاقة ارتباط أو خطوبة أو زواج من الساحر ولاعب خفة اليد عزام، بعد نشرها صور جمعتهما بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على أحد شواطئ مدينة دهب.

وقالت: "مش معنى انى أنزل صورة مع صديق ليا يبقى تربطنى به علاقة أو اتجوزته ده أصغر من أخويا الصغير والجمهور بقى مستفز جدا جدا".

وتابعت، "انا وعزام تجمعنا صداقة فقط وهو ولد ساحر وشاطر جدا وانا نزلت الصور دى على أساس إنى بعمله دعاية لأنه شاطر في شغله جدا، ولكن كلام الناس لى مواقع التواصل الاجتماعى اتسببلى في كآبة بسبب الكلام اللى اتكتب".

وأضافت، "أنا واحدة في حالى جدا ومن الفنانات اللى لا ليا صورة فيها مشكلة أو حدث ولا عمرى طلع عليا شائعة، وأنا لو اتجوزت أو اتخطبت هاقول هاخاف من ايه انى أقول يعنى".

واختتمت، "جمهور السوشيال بقى متطاول زيادة عن اللزوم على الفنانين وبيدخل يقول تعليقات سخيفة وكمان بيقيم العلاقة من صورة، ونفسى يحط نفسه مكانا انا لو دخلت وقلت على أختك أو زوجتك كلمتين بسبب صور مش هتضايق أو أهلها مش هيضايقوا، ياريت تراعوا ربنا في الكلام اللى بتكتبوه".