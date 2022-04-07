/690624/سهام-جلال-تشكو-تجاهل-أحمد-السقا-وأمير-كرارة-لها-طلبت-منهم-شغل-ومردوش-عليا

حلت الفنانة المصرية سهام جلال ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

دوت الخليج يرصد شكوة الفنانة سهام جلال من تجاهل أصدقائها الفنانين لها.

تجاهل أمير كرارة وأحمد السقا لسهام جلال

واشتكت سهام جلال من تجاهل أصدقاءها الفنانين لها عندما عُرضت صورهم، فقالت عن النجم أحمد السقا: «كلمت أحمد السقا وطلبت منه شغل بس مساعدنيش»، وعن أميرة كرارة:«طلبت منه شغل وقالي عنيا يا سوسو ومردش عليا بعدها وكانت حركة مش لطيفة»، مضيفة: «لو رجع بيا الزمن مش هكلمهم ومنصحش حد يعمل كده».

آخر أعمال سهام جلال الفنية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهام جلال تقديمها لمسرحية "زقاق المدق" للمخرج عادل عبده، على مسرح البالون.

مسرحية "زقاق المدق" بطولة كل دنيا عبد العزيز، نهال عنبر، كريم الحسينى، بهاء ثروت، عبد الله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

مسيرة سهام جلال الفنية

بدأت سهام جلال مشوارها المهني كعارضة أزياء، وظهرت كموديل في عدد من الإعلانات منذ أن كانت في العاشرة من عمرها.

ظهرت بعد النمس في مشاهد قليلة بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، مع الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وطارق لطفي، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا، وتوالت بعدها أعمالها السينمائية، مثل فيلم حـــ رب إيطاليا وحمادة يلعب وجواز بقرار جمهوري وغيره.

عرف الجمهور الفنانة سهام جلال في التسعينات من القرن الماضي كإحدى أشهر فتيات الإعلانات لنراها اقتـــ حمت مجال التمثيل في أواخر التسعينات.