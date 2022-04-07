/690610/هيام-الطباخ-تشارك-بالمنتدى-الثاني-لبرلمان-وسط-وغرب-الدلتابحضور-وزير-و4-محافظين

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث بالمنتدى الثاني لبرلمان وسط وغرب الدلتا بقاعة الاجتماعات الكبري بجامعة طنطا، وبحضور الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، ومحافظي كفرالشيخ والغربية ومطروح والإسكندرية، وأكثر من ٨٠٠ شاب من خمس محافظات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

دوت الخليج

هيام الطباخ تشارك بالمنتدى الثاني لبرلمان وسط وغرب الدلتا..بحضور وزير و4 محافظين

وأوضحت هيام الطباخ، أن تواجدها فى مجلس النواب اليوم، بمثابة رسالة لكل شاب وفتاه فى برلمان الشباب، مؤكدة أن الأوطان تُبني بالمخلصين وان الأرض تتسع الجميع وان الوطن أغلى ما نملك، إضافة إلى أن الحفاظ علي الوطن هو المبتغى .

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقي سفير هولندا لدى القاهرة، هان ماورتس سخابفلد، الذي أكد عمق العلاقات المصرية الهولندية، ومدى ما تشهده من زخم وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات، معربا عن تقديره للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي ، وتم تناول العديد من النقاط حول الاستراتيجية وسبل تحقيق أهدافها.

وأكد السفير الهولندي عن اهتمامه والتعاون المشترك مع مصر فى قمة المناخ القادمة التى تستضيفها مصر، مبديا اعجابه بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتأثيرها فى الحياه السياسية المصرية.

من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية الهولندية على كافة المستويات، كما تناول جانب التنسيقية العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب، محمد عبد العزيز، عماد خليل، طارق الخولى، كما شارك النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، وأحمد يحيى عضو التنسيقية.