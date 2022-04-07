موسيماني يكشف أسباب تراجع مستوى الأهلي أمام الاتحاد

أوضح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا في مباراة صعبة للغاية، خصوصًا في الشوط الثاني عكس الشوط الأول، الذي شهد سيطرة من الأهلي، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق مكاسب عديدة في هذه المباراة، من بينها الحفاظ على صدارة جدول الدوري ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين.

وقال موسيماني: "كان جيدًا بالنسبة لنا أننا أحرزنا هدفًا مبكرًا قادنا لتخطي صعوبة الشوط الثاني وتراجع الأداء نسبيا".

وعن التغييرات في تشكيل الفريق قال: "تغيير دماء الفريق كان ضروريًّا وكل اللاعبين أدوا بشكل مميز في الشوط الأول، والشوط الثاني تراجع المستوى لأسباب بدنية في المقام الأول".

واستكمل موسيماني: "نجهز للمرحلة المقبلة بنفس الاستراتيجية، لأننا سنخوض مباريات كثيرة مضغوطة ويجب تحقيق الفوز فيها، لذلك لا بد من تجهيز كل عناصر الفريق والدفع بها في الوقت المناسب".

وأضاف: "استبدال ميكيسوني بالرغم من إحرازه الهدف كان سببه السعي لزيادة القوة الهجومية بهدف إحراز هدف آخر وحسم اللقاء".

وأشار موسيماني إلى أنه فضل بقاء بيرسي تاو في الملعب لنهاية المباراة لأنه أكثر اللاعبين وصولًا للمرمي وكان الأقرب لتسجيل هدف، مشيرًا إلى أن إضاعة اللاعب لركلة الجزاء كان سوء توفيق أتمنى أن يعوضه في المباريات المقبلة.

وأكد أن الفريق حقق الأهم في هذه المباراة، وهو تحقيق الفوز وإحراز النقاط الثلاث والاستمرار في صدارة الجدول. واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "لديَّ أهداف للمرحلة الحالية تحققت وهي صدارة جدول المسابقة والصعود الأفريقي لدور الثمانية، وهو ما حققته بالفعل وعلينا أن ننظر إلى الخطوة القادمة وهي التأهل لمرحلة أخرى من بطولة دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على صدارة الدوري".