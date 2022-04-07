موعد غرامي يجمع تارا عماد وأحمد داود في «سوتس بالعربي» الحلقة 5

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دوت الخليج يكشف علاقة تارا عماد وأحمد داود في مسلسل سوتس بالعربي

تارا عماد وأحمد داود في مسلسل سوتس بالعربي

ظهر خلال الحلقة الخامسة من مسلسل سوتس بالعربي بداية مشاعر الإعجاب بين ليلى وهي تارا عماد وآدم منصور وهو أحمد داود، حيث أن العلاقات الغرامية في أماكن العمل أمر شائع فالتواجد في نفس المكان لفترات طويلة وبشكل منتظم يرفع من احتمالات الانجذاب العاطفي بين الزملاء في بعض الأحيان.

وينطبق ذلك خلال مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 حيث نشاهد واحدة من أجمل قصص الحب في بيئة العمل وظهر خلال الأحداث أن العرف في مكتب المحاماة يشير إلى أن الزميل الجديد من المقرر أن يقيم حفل عشاء لجميع المحامين بالمكتب.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5

ويعد آدم منصور أحدث المنضمين لمكتب المحاماة مع زين ثابت وفريدة، وهو آخر من يصلح لتلك المهمة، وكان على ليلى وهي تارا عماد أن تساعده في هذه المهمة ولذلك تدبر لقاء منفرد لهما في أحد المطاعم وتصطحبه لاختبار الطعام.

وظهر المشهد التجارب والكثير من الضحك وبعدها تعرف تارا عماد أن آدم ليس معتاد على الأطعمة الفاخرة وأنه يفضل أكل الشارع وبذلك يتضح الاختلاف الكبير بين شخصيتيهما لكن تنجذب إليه لذكائه وطموحه.

ولا تفارقها الابتسامة خلال الجلسة في المطعم الفاخر مما يشير إلى بدء الانجذاب وقصة الحب التي تتطور خلال الأحداث المقبلة في المسلسل.

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ويضم مسلسل سوتس بالعربي في بطولته عدد من النجوم بجانب تارا عماد وهم آسر ياسين ومحمد شاهين، صبا مبارك و أحمد داوود وريم مصطفى وآخرين من ضيوف الشرف مثل أسماء جلال وهدى المفتي وآخرين.

ويتولى تأليف مسلسل سوتس بالعربي الذي يذاع عبر شاشة قناة CBC الفضائية محمد حفظي وياسر عبد المجيد، والإخراج لـ عصام عبد الحميد ومن إنتاج طارق الجنايني.