/690622/مسلسل-العائدون-الحلقة-5-أمير-كرارة-ينجح-في-إحباط-محاولة-تقجير-دار-القضاء-العالي

مسلسل العائدون الحلقة الخامسة، شهدت أحداث مثيرة ولافتة للانتباه بدأت بمحاولة أحد الارهابين يدعى عزام -محمد عز- في تفجير دار القضاء العالي، لكن فشلت محاولته بعد أن قبض عليه عمر -أمير كرارة- وتمكنت نادين من تحديد مكان القنبلة من خلال الكاميرات.

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون.

فشل داعش في تفجير دار القضاء العالي

وعن طريق الآلآت الإلكترونية تم ابطال عملها، وعلى الجانب الآخر حقق محمود عبد المغني مع عزام المسئول عن تلك العملية الارهابية وفي البداية أنكر صلته وبعد بث الخوف في قلبه اعترف بأن هو من فعل انتقامًا من موظفي المحكمة الذين كانوا يعذبونه في الاجراءات.

إثارة غضب داعش بعد ابطال محاولة تفجيرهم لدار القضاء العالي

أثار نجاح القوات المصرية في إحباط محاولة تفجير دار القضاء العالي غضب داعش، وخرج اعلامي يدعى عزت ليكذب جهود الدولة في اخلاء الدار.

ودع عمر ابنته التي حزن كثيرًا لعدم استطاعته قضاء وقت كافي معها بسبب عمله، وعلى الجانب الآخر، تفاجي محمود عبد المغني باجراء زوجته تحاليل خاصة بالإنجاب رغمًا أنه طلب منها غلق ذلك الموضوع.

أول ظهور للفنان هاني رمزي

انتقل المشهد التالي إلى إحدى الشوارع التي تقابل فيها إسماعيل -هاني رمزي- مع علاء -محمد عادل- وتبادلا أطراف الحديث حيث اشتكى الأخير عن عدم تحصيله مرتب منذ فترة كبيرة فوعده إسماعيل أنه سيجد له عمل في إحدى الوكالات الاعلانية، حيث أنه يعمل معد.

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".