فاتن أمل حربي الحلقة 5.. حبس نيللي كريم وانفعالها في مجلس الفتوى

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دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5

ويأتي السبب وراء ذهاب فاتن لمحكمة الأسرة هو قضية الولاية التعليمية التي رفعها طليقها سيف عليها الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، بسبب مصاريف المدارس لأولاده.

وقالت فاتن في المحكمة للقاضي: “القانون ظالم اللي مش عارف ينصف الست يبقى قانون ظالم، أنا عايزه أرفع قضية على قانون الأحوال الشخصية، ويأمر القاضي بحبسها لمدة 24 ساعة، وقبلها ذهب سيف إلى مدرسة أولاده بسبب معرفته أن فاتن تستعد للزواج من مستر سلامة وهو مدرس أولادها في المدرسة.

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الخامسة

وتظهر الفنانة نيللي تشارك معانتها ومشكلتها من خلال صفحة شكيب المحامي على موقع التواصل الاجتماعي، وفي اليوم التالي تذهب فاتن إلى مجلس الفتوى لتسأل على حكم الدين إذا تزوجت، فهل يستطيع طليقها أخذ أولادها؟.

وتقابل نيللي كريم في المجلس الشيخ يحيى الذي يقدم دوره الفنان محمد الشرنوبي الذي يرد عليها لافتًا إلى أن الفقه يقر ذلك وقالت له وقتها فاتن: “اتحداك أن ربنا قال كدة ربنا رحيم مش هيحرم أم من عيالها”.

تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

ومن جانبها ذهبت فادية عبد الغني التي تظهر في شخصية والدة سيف طليق فاتن، لتنصحها أن تعود لابنها سيف وأنها يحبها ولكن ترفض فاتن طلبها ولأنها تعلم أن حماتها تكرهها ولا ترغب في الصالح لها.

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ويضم مسلسل فاتن أمل حربي الذي يعرض عبر شاشة قناة DMC الفضائية في بطولته عدد من النجوم مثل نيللي كريم، وشريف سلامة ومحمد الشرنوبي وخالد سرحان وهالة صدقي وفادية عبد الغني، وآخرين والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش العمل قضية هامة وهي ما يحدث للمرأة المطلقة من مشاكل بعد الانفصال وكيف تعاني من تعنت الزوج وحرمانها من النفقات ومسكنها.