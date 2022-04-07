/690625/أحمد-موسى-ألمانيا-رابع-اقتصاد-على-العالم-لديهم-مشاكل-على-زيت-الطعام
قال الاعلامي احمد موسى ان اوربا الان مشغولة باسعار الكهرباء والبنزين والسع الغذائية، منوها ان دولة المانيا والذي تمثل رابع اقتصاد على العالم، والناتج المحلي لها، 4 تريليون دولار وتصدر نحو 20% من صادرات السيارات للعالم، منوها ان المواطنين الان في هذه الدولة مسموح لهم هناك بشراء قزازة زيت واحدة.
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جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذا على قناة صدى البلد، منوها أن بلجيكا ايضا تعامي بشكل كبير من ارتفاع أسعار السلع وشحها من الاسواق.
أحمد موسى: ألمانيا رابع اقتصاد على العالم لديهم مشاكل على زيت الطعام
وعرض موسى فيديو عبر شاشة التفاز لسوبر ماركت بلجيكي جاءت فيه الارفف خاليه من السلع بشكل كبير ، منوها أن اسبانيا وهي دولة من دول الاتحاد الأوربي تعاني من التضخم بشكل كبير بلغت نسبته ١٠ في الميه بالإضافة إلى الدور المجاورة.
أحمد موسى: دول الاتحاد الأوربي تحمل المواطنين أعباء الأزمات
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حد كان متخيل معاناة هذه الدول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وامريكا .. لا يوجد دولة بعيدة عن الأزمة العالمية بسبب روسيا واووكرانيا ".
أحمد موسى: التضخم يزداد يوما بعد يوم
وأكد الإعلامي أحمد موسى :" على أن التضخم يزداد يوما بعد يوم ، والمواطن يتحمل الأعباء في دول الاتحاد الأوربي ، مشيرا إلى أن التضخم في بريطانيا هو الأكبر منذ ٥٠ عام ".
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