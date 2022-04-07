/690625/أحمد-موسى-ألمانيا-رابع-اقتصاد-على-العالم-لديهم-مشاكل-على-زيت-الطعام

قال الاعلامي احمد موسى ان اوربا الان مشغولة باسعار الكهرباء والبنزين والسع الغذائية، منوها ان دولة المانيا والذي تمثل رابع اقتصاد على العالم، والناتج المحلي لها، 4 تريليون دولار وتصدر نحو 20% من صادرات السيارات للعالم، منوها ان المواطنين الان في هذه الدولة مسموح لهم هناك بشراء قزازة زيت واحدة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذا على قناة صدى البلد، منوها أن بلجيكا ايضا تعامي بشكل كبير من ارتفاع أسعار السلع وشحها من الاسواق.

أحمد موسى: ألمانيا رابع اقتصاد على العالم لديهم مشاكل على زيت الطعام

وعرض موسى فيديو عبر شاشة التفاز لسوبر ماركت بلجيكي جاءت فيه الارفف خاليه من السلع بشكل كبير ، منوها أن اسبانيا وهي دولة من دول الاتحاد الأوربي تعاني من التضخم بشكل كبير بلغت نسبته ١٠ في الميه بالإضافة إلى الدور المجاورة.

أحمد موسى: دول الاتحاد الأوربي تحمل المواطنين أعباء الأزمات

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حد كان متخيل معاناة هذه الدول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وامريكا .. لا يوجد دولة بعيدة عن الأزمة العالمية بسبب روسيا واووكرانيا ".

أحمد موسى: التضخم يزداد يوما بعد يوم

وأكد الإعلامي أحمد موسى :" على أن التضخم يزداد يوما بعد يوم ، والمواطن يتحمل الأعباء في دول الاتحاد الأوربي ، مشيرا إلى أن التضخم في بريطانيا هو الأكبر منذ ٥٠ عام ".