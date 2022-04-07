تسليم شحنة من الأمصال واللقاحات البيطرية المهداة إلى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - سلم وفد من الأطباء البيطريين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان الشحنة الثانية من الأمصال واللقاحات البيطرية المهداة إلى جنوب السودان، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وذلك فى إطار التعاون الثنائى بين الدولتين لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد.





ألقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، كلمة خلال مراسم تسليم الشحنة تناول فيها مجمل العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، ومشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم جنوب السودان فى شتى المجالات. من جانبه، قدم وزير الثروة الحيوانية والسمكية الجنوب سودانى الشكر لمصر، حكومة وشعبا، على هذه المساعدات، موضحا أنها تأتى فى إطار نتائج اجتماعات الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى اتفق فيها الطرفان المصرى والجنوب سودانى على دعم جنوب السودان فى مجال الثروة الحيوانية.

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