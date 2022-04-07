سفير مصر بالجزائر يلتقى وزير الصناعة الصيدلانية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الصناعة الصيدلانية الجزائرى عبد الرحمن لطف، أمس 5 أبريل الجارى بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، السفير د. مختار وريده، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال صناعة الدواء، لاسيما فى ضوء حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات، وحرص البلدين على زيادة الانتاج الوطنى من الأدوية واللقاحات.





واستعرض السفير وريده الاستعدادات المصرية لاستضافة المؤتمر الطبى الأول Africa Health Excon المزمع عقده فى مصر فى يونيو القادم، كما أبرز الخطوات التى حققتها مصر على صعيد إقامة مدينة الدواء المصرية Egypt Pharma التى تم افتتاحها شهر أبريل 2021، والتى تهدف للتكامل مع دول المنطقة لتلبية الاحتياجات الصحية للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. من جانبه عبر الوزير الجزائرى عن ترحيبه بتعزيز علاقات التعاون الثنائى فى مجال الصناعات الدوائية، وسبل الاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين فى هذا المجال الهام، سعيا لتحقيق الأمن الصحى باعتباره أحد الركائز الهامة للأمن القومى.

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