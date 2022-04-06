/690620/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-فوز-الزمالك-على-بيراميدز-وانتصار-الأهلي

اختلف جدول ترتيب الدوري المصري بعد مواجهات اليوم والتي جمعت الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام التاسعة والنصف على ملعب السلام والزمالك في مواجهة بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في نفس التوقيت بقيادة تحكيمية للحكم أحمد الغندور ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري.

وحافظ النادي الأهلي على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين بهدف نظيف ليرفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 31 بينما استطاع الزمالك القفز للمرتبة الثانية في الترتيب بعد الفوز على صاحب المركز الثالث في المواجهة التي جمعت الفريقين ليرفع الفارس الأبيض رصيده للنقطة 28 بينما توقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة 26. وجاء ترتيب الدوري الممتاز كالتالي :

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

ويرصد دوت الخليج تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في المباراة التي يسعى خلالها الفارس الأبض في العودة لطريق الانتصارات من جديد مع المدرب البرتغالي العائد مجددا للقلعة البيضاء وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

بينما أعلن ايهاب جلال المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل الفريق السماوي لمواجهة الفارس الأبيض في المواجهة التي تجمع الفريقين :

حراسة المرمي: شريف اكرامي

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – إبراهيما تورية –– إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام وجاء التشكيل كالتالي :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - عبد القادر - أليو ديانج

في خط الهجوم: ميكيسوني - بيرسي تاو - حسين الشحات

دكة بدلاء النادي الأهلي امام زعيم الثغر

بينما يجلس على دكة الأهلي كلا من :

علي لطفي - محمود متولي - عبدالمنعم - معلول - السولية - افشة - طاهر - شريف - حسام حسن وخرج من القائمة محمد محمود - مصطفى شوبير