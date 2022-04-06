/690614/الزمالك-يخطف-فوزا-غاليا-من-بيراميدز-ويرتقي-للمركز-الثاني

استطاع الزمالك اقتناص فوز غالي على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفيين فقط في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري التي يحمل الفارس الأبيض لقبها ليرتفع رصيد القلعة البيضاء للنقطة 28 ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى براميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وبيراميدز بهدفيين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة في شوط أول قوي من الناحية البدنية والفنية حتى اهتزت شباك الفريقين بأربعة أهداف خلال النصف الأول من المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

أعلن فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالكي عن تشكيل الفارس الأبيض أمام امام بيراميدز والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الدفاع ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

ويرصد دوت الخليج تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في المباراة التي يسعى خلالها الفارس الأبض في العودة لطريق الانتصارات من جديد مع المدرب البرتغالي العائد مجددا للقلعة البيضاء وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد أشرف "روقا".

خط الوسط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

بينما أعلن ايهاب جلال المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل الفريق السماوي لمواجهة الفارس الأبيض في المواجهة التي تجمع الفريقين :

حراسة المرمي: شريف اكرامي

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – إبراهيما تورية –– إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي