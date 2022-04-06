ملف سري الحلقة الخامسة..الحزن يسيطر على عائشة بن أحمد وهاني سلامة يسعى للانتقام

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عرضت شاشة قناة CBC الفضائية مسلسل ملف سري الحلقة الخامسة، والتي شهدت انهيار وحزن عائشة بن أحمد في العزاء وسعي بطل العمل للانتقام.

دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 5

مسلسل ملف سري الحلقة الخامسة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ملف سري سيطرة الحزن الكبير على مريم التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد وذلك عقب قتل خطيبها شريف الذي يقدم دوره الفنان محمود حجازي قبل أيام قليلة من زفافهما.

ومازالت مريم تبحث عن القاتل والدافع وراء تلك الجريمة، وفي الوقت نفسه تواصل عائلة المالكي سعيها للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال ولكن رغم من ذلك يقف المستشار يحيى بجانب مريم المالكي بعد مقتل خطيبها شريف المالكي.

ويظهر المستشار يحيى وهو هاني سلامة يسعى للانتقام من قاتلي خطيبته نور التي جسدت شخصيتها الفنانة رحمة حسن، وستكشف الحلقات المقبلة من مسلسل ملف سري كيف ستتطور علاقتها بالقاضي يحيى الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبحثها عن القاتل.

عائشة بن أحمد مسلسل ملف سري

وفي سياق متصل، نشرت الفنانة عائشة بن أحمد مجموعة صور من كواليس العمل عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجاءت من مشهد العزاء.

وعلقت عائشة بن أحمد على الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهورها قائلة: “مريم في أي لحظة ممكن تدخل حرب مع أهلها.. تفتكروا هتعرف مين اللي ورا قتل شريف؟".

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ويشارك عائشة بن أحمد في بطولة مسلسل ملف سري عدد من النجوم نضال الشافعي، علاء مرسى، صبا الرافعى، ميرهان حسين، هاني سلامة، ماجد المصري، وإدوارد، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمى، مادلين طبر، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، كارولين عزمى، إيمان يوسف، وآخرين.

مسلسل ملف سري من تأليف محمود حجاج، والإخراج لـ حسن البلاسي، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ، ويعرض العمل عبر شاشة قناة CBC الفضائية الساعة 10:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة 5:45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 3:45 مساءً.