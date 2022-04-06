/690612/رئيس-مجلس-الشورى-بالبحرين-يشيد-بالجهود-المستمرة-لرئيس-البرلمان-العربي-في-دعم-وحدة-العمل-البرلماني-فى-المنطقة

أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، بالجهود المستمرة، والعمل الدؤوب الذي يقوم به معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والإسهامات المتميزة التي يقدمها في مجال دعم ومساندة وحدة العمل البرلماني العربي، مثمنًا السعي المخلص لمعاليه لتعزيز جسور التعاون والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية في الدول العربية.

دوت الخليج

مجلس الشورى بمملكة البحرين يشيد بالجهود المستمرة لرئيس البرلمان العربي في مجال دعم وحدة العمل البرلماني العربي

وخلال استقبال معاليه اليوم (الأربعاء) معالي رئيس البرلمان العربي، أكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ البرامج والمبادرات التي يقوم بها البرلمان العربي لتعزيز دور البرلمانات في مجالات التنمية والتطور التي تنشدها الدول العربية يجسّد الأهداف النبيلة التي قام عليها البرلمان العربي.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ الحراك البرلماني الملحوظ على المستويين الإقليمي والدولي، يتطلب مزيدًا من التضافر والتكاتف بين البرلمانات العربية، ومواصلة العمل على تعزيز دورها في النقاشات والحوارات البرلمانية المستمرة، وإبراز الرؤى المشتركة للدول العربية تجاه القضايا والموضوعات التي تُطرح أمام المحافل البرلمانية.

من جانبه، ثمّن معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، ودعم معاليه المستمر للبرلمان العربي والجهود التي تبذلها اللجان والجهات التابعة له، من أجل تطوير العمل البرلماني العربي، وإيجاد مسارات مشتركة تساند القضايا العربية.