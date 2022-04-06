/690604/محمود-المهدي-غيرت-طريقة-لبس-وتفكير-منة-عرفة-وتصريحاتي-الأخيرة-سبب-الانفصال

استضافت الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها ورا الشمس المذاع عبر شاشة قناة الشمس الفضائية، محمود المهدي زوج منة عرفة الذي أثار ضجة بتصريحاته الجريئة.

دوت الخليج يكشف تصريحات محمود المهدي مع الإعلامية أميرة بدر

محمود المهدي والإعلامية أميرة بدر

قال محمود المهدي خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامية أميرة بدر: “لو رجع بيا الزمن كنت تزوجت منة عرفة فقط بدلا من زيجاتي الثلاثة”.

وأضاف: “محدش بيشغلني دلوقتي بسبب تصريحاتي ضد الفنانين وأضريت بشغل منة عرفة بسبب كلامي الأخير مع بعض الفنانين وغيرت طريقة لبس وتفكير منة بعد ارتباطنا”.

واستكمل زوج منة عرفة في كلامه: “أنا تسرعت في بعض مواقفي من موضوع أزمة مشهد منة عرفة ومحمد نجاتي”، وفيما يخص أزمة تصريحاته عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أوضح أن الأخير تواصل مع منة عرفة عبر التليفون لكنه رفض أن يوضح تفاصيل المكالمة.

تصريحات محمود المهدي

وكشف رأيه حول عدد من الفنانين الذين هاجموه من قبل مثل بدرية طلبة الذي قال عنها إنها غاوية شهرة، وقال عن الفنانة إلهام شاهين تسعى للتريند، وأوضح أيضًا أن سبب انفصاله عن منة عرفة هو تصريحاته الأخيرة وأزمته مع نقابة المهن التمثيلية.

وكان قد تحدث محمود المهدي زوج منة عرفة عن بداياته وحياته الشخصية قائلًا: “اتجوزت أول مرة وأنا عندي 19 سنة وعرفتها في اعدادي من المدرسة، ووقتها حصلت مشاكل عائلية وأهلي كانوا رافضين بسبب إني معنديش خبرة في الحياة.. وزواجي من زوجتي الاولى استمر لـ 9 سنين وأنجبنا 3 بنات وعلاقتنا بخير واكن لها كل الاحترام، وتزوجت بعدها بـ 6 شهور واستمر الزواج حوالي 4 شهور “.

اقرأ أيضًا

محمود المهدي: «أشرف زكي مغرور وهاجمني لأن إلهام شاهين صديقته»

وقال أيضًا في لقائه التلفزيوني: “تسرعت في زواجي الثاني وتعرفت على منة عرفة وأنا متزوج من الثانية ولكن قصة حبنا بدأت بعد طلاقي من الثانية”، كما هاجم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال حواره التلفزيوني معلقًا: “إيه أشرف زكي عشان يمسك نقابة المهن التمثيلية”.

وتابع: “وأغلب أدواره كومبارس وهذا لا يعيبه.. لا أرى أن أشرف زكي يصلح لتولي رئاسة نقابة الممثلين فهو لا يهتم بجميع الممثلين ويهتم فقط بأصدقائه ويحاول أن يجعل الوسط شللية فقط”.