/690601/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-5-احتجاجات-ضد-إعلان-دستوري-أصدره-مرسي-والسيسي-يحذر-بتقديم-استقالته

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الخامسة والتي حملت عنوان «الإعلان الدستوري» بدأت بغضب محمد مرسي من انسحاب الأحزاب والكنائس المصرية من لجنة صياغة الدستور قائلًا: «مش ناقص كمان غير أن حزب النور ينسحب».

دوت الخليج يرصد أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3.

غياب محمد مرسي عن تنصيب البابا

انتقل المشهد التالي إلى رغبة زوجة موريس من وضع ابنها خارج مصر وذلك بعد أن غاب محمد مرسي عن تنصيب البابا، وهو ما جعلها تشعر بالخوف وأن المسيحين غير مرغوب فيهم.

حدث شجار بين هيدي كرم وابنها بسبب المذاكرة وحاول مصطفى -أحمد السقا- التدخل لحله موصيًا نجله أن يستمع إلى حديث والدته، على الجانب الآخر ذهب زكريا -كريم عبد العزيز- لأسرة المرحوم عبد الرحيم وأعطاهم مبلغ من المال.

أحمد السقا يعطي الضباط درسًا في التخفي

شرح مصطفى لعدد من الضباط كيفية أخذ ساتر وتخفيهم في أشخاص عاملين دون أن يلفتوا الأنظار لهم.

هيدي كرم ترفض الخضوع للعملية

في المشهد التالي تتحدث هيدي كرم زوجة مصطفى مع صديقتها والتي تخبرها عن اصرارها على عدم الخضوع للعملية الملزم اجرائها، على الجانب الآخر يحاول أحمد عز التقرب من البنت التي أعجب بها وتبادلا أرقام بعضهما.

وبتاريخ 21 نوفمبر 2012، اجتمع زكريا ومصطفى مع أحمد عز ليخربهم عن معرفتهم من مصدر بأن محمد مرسي سيصدر الإعلان الدستوري المكمل في اليوم التالي ولن يكون لأحد الحق في الطعن.

احتجاجات الشعب المصري على دستور محمد مرسي المكمل

اعتصم الشعب في الميادين معترضين على ذلك الأمر مرددين «مش هنمشي غير لما نستعيد بلادنا.. مش هنعيد سياسة مبارك».

السيسي يعترض على إعلان دستوري أصدره مرسي

وفي 25 نوفمبر اتجه السيسي إلى مكتب مرسي، ليبلغه باعتراضه على ما يحدث قائلًا: «البلد رايحة في سكة الانقسام والجيش لا يمكن يسمح بكده.. لازم القرارات تبقى مدروسة والاعلان الدستوري مرفوض» ليرد الأخير: «أنا استخدمت سلطاتي».

السيسي يحذر مرسي بتقديم استقالته

ولم يتردد السيسي في تقديم استقالته كوزير للدفاع إذا لم يتم إلغاء الدستور قائلًا: «القوات المسلحة ضد حدوث فرق وانقسام.. لابد من تصليح الأمور لان الأمور لو زادت عن كده الجيش مش هيتدخل هيبقى مع الشعب واستقالتي هتكون على مكتب حضرتك بعد دقيقة واحدة لو الأمر استمر».