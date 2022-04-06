/690600/محمود-المهدي-أشرف-زكي-مغرور-وهاجمني-لأن-إلهام-شاهين-صديقته

أثار محمود المهدي ضجة وجدلا كبيرًا بسبب تصريحاته التلفزيونية ببرنامج ورا الشمس المذاع عبر شاشة قناة الشمس الفضائية.

دوت الخليج يكشف تصريحات محمود المهدي الصادمة

تصريحات محمود المهدي زوج منة عرفة

هاجم محمود المهدي، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال حواره التلفزيوني، وقال: “إيه أشرف زكي عشان يمسك نقابة المهن التمثيلية وأغلب أدواره كومبارس وهذا لا يعيبه”.

وتابع: “لا أرى أن أشرف زكي يصلح لتولي رئاسة نقابة الممثلين فهو لا يهتم بجميع الممثلين ويهتم فقط بأصدقائه ويحاول أن يجعل الوسط شللية فقط”.

واستكمل محمود المهدي زوج منة عرفة: “أشرف زكي مغرور وسايب فنانين كتير قاعدين في البيت وهناك بعض الأشخاص يعملون دون تصاريح وهو يعلم ذلك، وهاجمني لأن إلهام شاهين صديقته المقربة وليس لأنها ممثلة فقط”.

زوج منة عرفة في برنامج ورا الشمس

يشار أن محمود المهدي زوج منة عرفة فجر مفاجأة جديدة حول انفصاله عن الفنانة الشابة منة عرفة لافتًا أنها ما زالت على ذمته.

وجاء ذلك بعد أزمته مع الفنانة منة جلال التي هاجمت منة عرفة مؤخرًا، حيث رد عليها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقال زوج منة عرفة: “يابت ده وانتي رايحة أنا راجع، ماتهدى على نفسك انتى والكبيرة بتاعتك أنا معرفش ديانتكم إيه.. والله بس منة لسه على ذمتي، ومسمحش لحد من الوسط النضيف أوي بتاعكم يجيب سيرتها، ويا جماعة أنا متكفل بالفرح ليها هي والمعلمة بتاعتها والله أد كلامي”.

اقرأ أيضًا

زوج منة عرفة في «ورا الشمس»:تزوجت وأنا 19 سنة وتسرعت في زواجي الثاني

أما منة جلال فكانت هاجمت منة عرفة من خلال صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك وكتبت: “منة عرفة أنتى رصيدك إيه عشان تتكلمى بالطريقة دي وبالأسلوب غير المحترم فى برنامج، على النجمة إلهام شاهين”.

وتابعت منة جلال كلامها: “طب حتى احترمى فرق السن وقولى أستاذة مش أنتى.. شوفوا لها حد يتجوزها ويخلصنا، إيه الأسلوب ده؟!.. اتعلمى حتى من الأجيال اللى قبلك عشان تعرفى تحترمى النجوم الكبار.. مرار طافح بجد”.