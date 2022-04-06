زوج منة عرفة في «ورا الشمس»:تزوجت وأنا 19 سنة وتسرعت في زواجي الثاني

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دوت الخليج يرصد تصريحات زوج منة عرفة في “ورا الشمس”

تصريحات محمود المهدي زوج منة عرفة

تحدث محمود المهدي عن بداياته وحياته الشخصية في البداية وقال: “اتجوزت أول مرة وأنا عندي 19 سنة وعرفتها في اعدادي من المدرسة، ووقتها حصلت مشاكل عائلية وأهلي كانوا رافضين بسبب إني معنديش خبرة في الحياة”.

وأضاف زوج منة عرفة: “زواجي من زوجتي الاولى استمر لـ 9 سنين وأنجبنا 3 بنات وعلاقتنا بخير واكن لها كل الاحترام، وتزوجت بعدها بـ 6 شهور واستمر الزواج حوالي 4 شهور “.

زيجات محمود المهدي

وتابع محمود المهدي تصريحاته: “تسرعت في زواجي الثاني وتعرفت على منة عرفة وأنا متزوج من الثانية ولكن قصة حبنا بدأت بعد طلاقي من الثانية”.

يذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة حلت ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب قبل أيام ضيفة برنامج "سابع سما" وكشفت حقيقة طلاقها من محمود المهدي وقالت: “حتى الآن الطلاق لم يتم رسميا، لا زلنا في إجراءات الطلاق، هناك تفاصيل ما بيننا، وهناك "بيزنس" بين الأهل لا بد أن نتهي منها حتى يتم الطلاق”.

زوج منة عرفة

وأضافت منة عرفة كلامها في لقائها التلفزيوني عبر شاشة قناة النهار الفضائية: “أنا زعلانة من نفسي.. قصرت في حقي كثيرا، الفترة الماضية كانت صعبة أن تتعلق بشخص ولا يكتمل الأمر، قد يكون هناك مشاكل حدثت لكن، إذا قمتي بتربية قطة وحدث لها شيء ستحزني عليها، ماذا لو كان شخصا، أنا أحبه وأكن له كل الحب والاحترام”.

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وتحدثت منة عرفة عن زوجها محمود المهدي خلال الحلقة وقالت: “استمر زواجنا لمدة سنة، أول مرة لم ننفصل رسميا ابتعدنا فقط لفترة”، وأثارت ضجة بسبب كشفها أن الطلاق لم يحدث بعد.

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وعن إمكانية عودتها له: هذا أمر بيد الله، أنا لا أكرهه بالعكس هو شخص عشت معه أشياء كثيرة.