/690616/أحمد-موسى-دول-الاتحاد-الأوربي-تحمل-المواطنين-أعباء-الأزمات

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن أزمة ارتفاع أسعار السلع في العالم، مستشهدا بعرض سوبر ماركت بلجيكي جاءت فيه الارفف خاليه من السلع بشكل كبير .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذا على قناة صدى البلد ، منوها أن اسبانيا وهي دولة من دول الاتحاد الأوربي تعاني من التضخم بشكل كبير بلغت نسبته ١٠ في الميه بالإضافة إلى الدور المجاورة.

أحمد موسى: دول الاتحاد الأوربي تحمل المواطنين أعباء الأزمات

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حد كان متخيل معاناة هذه الدول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وامريكا .. لا يوجد دولة بعيدة عن الأزمة العالمية بسبب روسيا واووكرانيا ".

أحمد موسى: التضخم يزداد يوما بعد يوم

وأكد الإعلامي أحمد موسى :" على أن التضخم يزداد يوما بعد يوم ، والمواطن يتحمل الأعباء في دول الاتحاد الأوربي ، مشيرا إلى أن التضخم في بريطانيا هو الأكبر منذ ٥٠ عام ".