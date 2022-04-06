/690586/ناصر-هديه-إنشاء-الشبكة-الوطنية-الموحدة-للطوارىء-والسلامة-خطوة-مهمة-على-طريق-الجمهورية-الجديدة

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن قيام الرئيس السيسي بمتابعة الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، خطوة هامة على طريق الجمهورية الجديدة ونحو المستقبل، منوها بأهمية الاجتماع الرئاسي في متابعة تطورات إنشاء الشبكة الوطنية فى بعض المحافظات، تمهيدا لتعميم المنظومة.

الجمهورية الجديدة

دوت الخليج

ولفت هديه في تصريحات له اليوم، إلى أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة ستقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء والنجدة والمرور والحماية المدنية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارىء بأنواعها المختلفة من المواطنين والتصرف السريع معها.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة ستساعد مختلف أجهزة الدولة على التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها.

واختتم نائب الصعيد بالتأكيد على أن انشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة، خطوة تزيد الأمن والاستقرار بالوطن وتمكن من التعامل مع كافة الأزمات بسرعة قياسية وإنهائها وتحقيق التأمين الكامل، وفق أحدث المعايير العالمية وبرؤية شاملة وموحدة من كافة أجهزة الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.