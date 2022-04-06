/690582/تشكيل-ناري-في-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-بالدوري

أعلن فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالكي عن تشكيل الفارس الأبيض أمام امام بيراميدز والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الدفاع ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري ويرصد دوت الخليج تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في المباراة التي يسعى خلالها الفارس الأبض في العودة لطريق الانتصارات من جديد مع المدرب البرتغالي العائد مجددا للقلعة البيضاء وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى: محمد أبوجبل. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي. خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد أشرف "روقا". خط الوسط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما". خط الهجوم: عمر السعيد. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري بينما أعلن ايهاب جلال المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل الفريق السماوي لمواجهة الفارس الأبيض في المواجهة التي تجمع الفريقين : حراسة المرمي: شريف اكرامي خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – إبراهيما تورية –– إبراهيم عادل خط الهجوم: فخري لاكاي

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