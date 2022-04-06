مسلسل يوتيرن الحلقة 5.. كريم قاسم يتعرض للضرب والغيرة تتملك عبير صبري

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شهد مسلسل يوتيرن الحلقة 5 للفنانة ريهام حجاج وكريم قاسم أحداث مثيرة وصادمة حيث تعرض كريم قاسم للضرب من الشاهد على الحادث الخاص به.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5

مسلسل يوتيرن الحلقة 5

بدأ مسلسل يوتيرن الحلقة الخامسة بمحاولات خالد الذي يقدم دوره الفنان كريم قاسم، للتواصل مع شوقي وهو محمود حافظ الذي أرسل له وريهام حجاج ظرف الصور التي تشهد على الحادث.

وكان محمود حافظ قد أرسل الصور ليشتريها كريم قاسم وريهام حجاج منه وبذلك يمنع وصولها إلى الشرطة، ولكن بمجرد أن وصل خالد وهاتفه أمام زوجته هدى وهي الفنانة عبير صبري حيث أخبره بأنه زوج يارا.

مسلسل يوتيرن الحلقة الخامسة

وشعرت هدى وهي عبير صبري بالغيرة بسبب علاقة خالد زوجها ويارا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج، ولكن في النهاية شوقي لم يرغب في التعامل معه، وعلى الرغم من ذلك ذهب خالد برفقة يارا إلى المكان الذي حدده شوقي.

ودخل الثنائي معه في مشادات حادة، انتهت باعتداء شوقي وهو محمود حافظ على خالد بالضرب وتهديده قبل ان يرحل حيث طلب خالد من يارا أن تصور رقم مقطورة محمود حافظ.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

ومن جانبها تعرض شاشة قناة CBC الفضائية يوميًا مسلسل يوتيرن في تمام الساعة 6:15 مساءً بجانب عرضه عبر منصة watch it واتش ات الرقمية.

ويشارك كريم قاسم في بطولة مسلسل يوتيرن عدد من النجوم أبرزهم ريهام حجاج، نانسي صلاح، هلا السعيد، عبير صبري، صفاء الطوخي، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير منير، محمود حجازى وآخرين.

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وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل التي عرضت أمس الثلاثاء، نقل والد يارا وهو الفنان القدير توفيق عبد الحميد للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، كما انتقلت عائلته إليه مسرعة للاطمئان عليه، وسأل زوج يارا زوجته عن سبب عدم إخبارها له برؤية خالد ابن خالتها وهو كريم قاسم خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدتها وذلك بعدما علم من والدة خالد، وبررت له ذلك برغبتها في عدم إزعاجه.