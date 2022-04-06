مسلسل المشوار الحلقة 5: مطاردة محمود الليثي وجمع شمل محمد رمضان ودينا الشربيني

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مسلسل المشوار الحلقة الخامسة استهلت بنجاح ماهر -محمد رمضان- من التواصل مع زوجته ورد -دينا الشربيني- ونجله رحيم بعدما قامت الأخيرة بشحن هاتفها من إحدى المحلات التجارية وانهار الاثنان من البكاء.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 5 بطولة الفنان محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني.

جمع شمل محمد رمضان ودينا الشربيني

أخذت ورد بعض الدولارات من الحقيبة وعند دخولها لأحد المنشئات استلزم تفتيش الحقيبة من قبل الأمن فجعلت نجلها يمثل أنه بحاجة شديدة لدخول دورة المياه وخرجت من المأزق وقابلت ماهر بذات المكان واحتضنا بعضهما، على الجانب الآخر أجرى النائب العام تحقيق مع وجيه -أحمد كمال في حضور محاميه بيومي فؤاد.

محمد رمضان يعنف دينا الشربيني

عنف ماهر زوجته ورد بسبب ذهابها إلى صديقتها عزة من قبل رغمًا عن أنه منعها من رؤيتها نظرًا لأخلاقها التي لا تعجبه، واقترحت عليه الأخيرة أن يقيموا عندها حتى يسيتطيعوا القضاء في مكان دون تطلب الهوية.

نجاة محمود الليثي من رجال أحمد كمال

لاحق رجال وجيه، سعيد -محمود الليثي- لكنه نجح في الفرار منهم لتنتهي بذلك أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل المشوار.

قصة مسلسل المشوار

وتدور قصة مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان حول ورد وماهر وهما زوجان يعملان باليومية في شركة ملاحة بالإسكندرية، يواجهان عدد من المشكلات خلال مشوارهما، ويحاولان سويا تخطيها وحمايةب ابنهما رحيم، كما ظهر في البرومو الرسمي للعمل.

يذكر أنَّ مسلسل المشوار من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، وقام ببطولته بجوار محمد رمضان، ودينا الشربيني، مجموعة كبيرة من فنانين الوسط: حنان يوسف، وندى موسى، والطفل محمد عزازي، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وأحمد صفوت، ومحمود الليثي، وعدد آخر من النجوم.