/690570/النائب-سعودي-عبد-الرحمن-الاختيار-3-كشف-فترة-عصيبة-في-حياة-الوطن

قال النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، إن إعجاب مئات الملايين في مصر والعالم العربي بمسلسل الاختيار 3، يعود إلى تقديمه مشاهد حقيقية من فترة عصيبة، مرت بمصر عندما حكمت جماعة الإخوان الإرهابية وكادت تدفع بالبلاد إلى حرب أهلي، مؤكدا أن الإخوان يتبنون أفكارًا هدامة على مختلف المستويات ومكانهم السجون، لأنهم يضرون بالمجتمع.

دوت الخليج

الاختيار 3 كشف فترة عصيبة في حياة الوطن وعناصر الإرهابية مكانهم السجون

ونوه عبد الرحمن، في تصريحات له اليوم، بشهادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بما كانت تفعله قيادات الجماعة والتخطيط المدمر والشرير لمفاصل البلد وقت وجودهم، مردفا إنه لولا وقفة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، ومساندة الجيش لها لكانت مصر تعاني اليوم الأمرين من اقتصاد متدني وأحوال منهارة ومتدهورة واضطرابات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاختيار 3 جاء في وقته تماما لاشتداد المؤامرة على البلد من جانب جهات خارجية كثيرة، تحاول أن تثير بلبلة بخصوص الأوضاع والأسعار المرتبطة بموجة تضخمية عالمية.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن مصر استعادت قوتها سياسيا واقتصاديا والفضل للرئيس السيسي وقيادته الرشيدة للوطن، وتحركه على كافة الأصعدة لتأمين مصر وتأمين شعبها.

هذا وتدور أحداث مسلسل “الإختيار” الجزء الثالث، حول فترة زمنية مهمة وفارقة فى تاريخ مصر الحديث تعمل علي تطوير العقول لدي المواطنين ، وهي فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم ، وما قدمه رجال الشرطة والجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة التاريخ وفي ذكراهم ، حيث يتابع الأحداث من ثورة الـ 30 يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر، هذا ويشارك فى بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسمر مرسي، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، ومحمود البزاوي، وناردين عبد السلام، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري.