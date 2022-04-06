حسام موافى يكشف أعراض حمى البحر المتوسط.. الم في الصدر والمفاصل



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن حمى البحر الأبيض المتوسط عبارة عن التهاب ذاتي، تحدث بدون بكتيريا أو فيروس.

وتابع خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «التهاب حمى البحر الأبيض المتوسط يظهر في أي جزء بالجسم، وليس في البطن فقط»، مشيرا إلى أن حمى البحر الأبيض المتوسط قد تظهر في صورة مغص وألم في الصدر، أو التهاب ذاتي في المفاصل.

ونصح موافي بضرورة زيارة الطبيب حال الشعور بأعراض حمى البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن التحليل الجيني يكشف الإصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط.

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