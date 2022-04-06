مالطا تعرب عن تقديرها لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27

جدة - نرمين السيد - أعربت السفيرة سيمون بورج سفيرة مالطا لتغير المناخ، عن سعادتها وتقديرها لاستضافة مصر - كدولة أفريقية ومتوسطية - للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته المسئولة المالطية مع السفير خالد أنيس سفير جمهورية مصر العربية فى مالطا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن السفيرة المالطية أكدت على إيلاء وزارة الخارجية ببلادها البعد المتوسطى والقارة الأفريقية الأولوية على أجندتها للسياسة الخارجية.

وأوضحت السفيرة أنها ستباشر مساعيها لتأمين مشاركة رفيعة المستوى فى مختلف فعاليات المؤتمر، فضلا عن تضمين رجال ورواد أعمال فى الوفد المالطى فى الشق غير الرسمى لأعماله.

ومن جانبه.. استعرض السفير أنيس أبرز الإستعدادات اللوجيستية والموضوعية للمؤتمر، منوها إلى أهم محددات وأهداف مصر من المؤتمر؛ المتمثلة فى التركيز على أن يكون المؤتمر تطبيقى the Implementation COP يوازن بين اعتبارات التخفيف والتكيف، ويراعى شواغل كافة الدول - تحديدا الدول النامية والإفريقية- فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، وسبل تطبيق التعهدات من توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ كعناصر ممكنة للانتقال العادل.

كما سلط الضوء على أهم الجهود المصرية فى مجالى البيئة وتغير المناخ وتوليد 20 % من الكهرباء من مصادر طاقة جديدة ومتجددة بحلول نهاية العام الجارى، واستهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط (بنبان) والتحضير لافتتاح مصنع للسيارات والحافلات الكهربائية فى مصر، وإنتاج أول سيارة كهربية مصرية فى عام 2023.

ومن جانبها، أكدت السفيرة المالطية أن بلادها ا دائما ما كانت داعية للتعامل مع تغير المناخ منذ مبادرتها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1988 المتضمنة مقترح "الحفاظ على المناخ كجزء من الاهتمام المشترك للإنسانية" والذى قاد إلى تبنى قرار عام 1990 المؤسس لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بالإضافة إلى دور مالطا القيادى فى مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية SIDs، وأعربت عن تطلعها للتعاون بين المجموعة المشار إليها والمجموعة الأفريقية فى مفاوضات المؤتمر.

وتبادل السفيران الرؤى حول المياه وتغير المناخ، فى ضوء معاناة مصر ومالطا من ندرة المياه، حيث أعربت السفيرة عن استعداد مالطا لمشاركة خبراتها فى مجالات تحلية مياه البحر بمحطات التناضح العكسى، وأنظمة الحصاد المائى للأمطار، وأثنت السفيرة على التراث المصرى فى إدارة المياه منذ إنشاء خزان أسوان والسد العالى.

واقترحت السفيرة المالطية كذلك تبادل الخبرات والآراء على المستوى الأكاديمى، ودراسة إمكانية عقد برامج تبادل أكاديمى وطلابى فى مجالات الهندسة، والطاقة، والطاقة المتجددة تحديدا مجالى توليد الكهرباء عن طريق الشمس والرياح من خلال منصات عائمة، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية لشباب الدبلوماسيين فى الأكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية بمالطا فى مجال دبلوماسية المناخ، وعقد برامج تعاون ثلاثى لتدريب شباب الدبلوماسيين من الدول الأفريقية.