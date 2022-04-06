جدة - نرمين السيد - أجرى مسئولو وزارة الشباب والرياضة اتصالات بمسئولى نادى الحوار بالمنصورة، للاطمئنان على السيطرة الكاملة على الحريق الذى نشب بالخيمة الرمضانية بنادى الحوار بالمنصورة نتيجة ماس كهربائى اليوم الأربعاء





وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن المختصين بالوزارة تواصلوا مع رئيس نادى الحوار ومديرية الشباب والرياضة للاطمئنان على السيطرة الكاملة على الحريق مع عدم وجود أية إصابات بشرية نتيجة الحريق، موضحة أن ذلك يأتى فى ضوء متابعة الوزارة لكافة التفاصيل الخاصة بالحريق، مشددة على ضرورة التزام جميع الأندية ومراكز الشباب بالضوابط والإجراءات الاحترازية. ووجهت الوزارة جميع مديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات بضرورة مراعاة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية فى مختلف الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للشباب والرياضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الشباب والرياضة» تطمئن على السيطرة على حريق نادى الحوار بالمنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.