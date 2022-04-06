البابا تواضروس يناقش مشروعات خدمية لثلاث كنائس بشبرا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، لمناقشة مشروعات خدمية لثلاث كنائس بشبرا.





رافق الأنبا أنجيلوس عدد من الآباء الكهنة من كهنة ثلاث من كنائس القطاع، وهى كنائس: السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوى، القديس مارمرقس والبابا أثناسيوس بشارع أحمد حلمى، السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بأغاخان الذين عرضوا على قداسة البابا بعض المشروعات الخدمية الخاصة بكنائسهم.

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