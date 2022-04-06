جدة - نرمين السيد - يعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته 179 غدا، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2021، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.





وأشارت الأكاديمية - فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء - إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما سيتم الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المـــرأة لعام 2021، والتى تمنحهم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنويا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. إعلان الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.