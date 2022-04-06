إكسترا نيوز ترصد حالة الغلاء ونقص السلع فى فرنسا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رصد خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز فى فرنسا، ما يدور حاليا فى الشارع الفرنسي، مشيرا إلى أن هناك حالة من النقص الشديد فى السلع بالمتاجر المختلفة بفرنسا، كما أن هناك ندرة شديدة فى توافر منتجات الزيوت.





وشدد على أن حكومة فرنسا قررت وضع خطة مرنة لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الغذائية، التى ارتفعت بشكل كبير. وقال شقير إن المواطن الفرنسى يحاول الآن أن يتعايش مع الأزمة، فى ظل الزيادة الكبيرة فى أسعار السلع، من خلال أن االكثير من الفرنسيين تخلوا عن سياراتهم فى التحرك، لتقليل الاستهلاك من الوقود، وأيضا بدأ البعض يلجأ إلى ركوب المواصلات العامة أو الدراجات الهوائية لتوفير النفقات.

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