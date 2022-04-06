جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظة الاجتماع ذاته والتى ألقاها قداسته فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم. ونوه قداسة البابا إلى أن الاجتماع سيتوقف بعدها خلال فترة أسبوع الألام المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة، أى خمسين يوما بعد العيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يعلن إيقاف اجتماع الأربعاء حتى نهاية الخمسين المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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