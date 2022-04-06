عاجل- حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة «بيضة كيندر» لفحصها

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شوكولاتة كندر، بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم فى بريطانيا، قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها، والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.





وقال رئيس الجهاز إنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا، إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين. وأكد أيمن حسام الدين، أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم إنتاجها فى بلجيكا، وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر، إلا أنه لا يمكن التهاون فى التأكد من أن أى منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

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