محافظ قنا: القيادة السياسية حريصة على دعم المؤسسات الأهلية المعنية بالأيتام

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، حرص القيادة السياسية على دعم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ترعى الأيتام من أجل دمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص حياة كريمة أفضل لهم، مشيرا إلى أن دور المحافظة فى حل أية مشكلات تواجه الأيتام وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم.





جاء ذلك خلال مشاركته فى الاحتفال بيوم اليتيم العربى بمشاركة فى أفطار جماعى نظمته جمعية الأورمان، بنادى قنا الاجتماعى. هنأ محافظ قنا، الأطفال الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك وتبادل الحديث معهم للاطمئنان على حسن معاملتهم فى دور الرعاية التى ينتمون إليها ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم، معربًا عن سعادته للمشاركة فى هذا الحفل. من جانبه، قال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، إن المديرية تستهدف عبر سياستها وبرامجها؛ رعاية تلك الفئة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ودمجهم بالمجتمع ورعايتهم وإدراجهم بمنظومة الحماية الاجتماعية التى تتبنها الدولة لكفالتهم من خلال محاور مجتمعية مختلفة مثل (تجهيز عرائس - إتمام زواج - مساعدات مالية - مساعدات تعليمية - مساعدات مرضية - أجهزة تعويضية). بدوره، لفت جابر محمد مدير جمعية الأورمان بقنا، إلى اط الجمعية فى توفير المواد الغذائية لعدد 6500 أسرة فقيرة من الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، خلال شهر رمضان وذلك بخلاف المساعدات الأخرى مثل القوافل الطبية وإجراء عمليات القلب وتركيب سماعات وتوفير أطراف صناعية، بالإضافة إلى توصيل المياه لغير القادرين وتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

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